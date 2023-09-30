В СК подтвердили задержание главы района Печора в Коми Серова

Следственное управление СК РФ по Республике Коми подтвердило информацию о задержании руководителя администрации муниципального района «Печора» Валерия Серова по подозрению в совершении коррупционного преступления.

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«Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми <...> возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального района «Печора» — руководителя администрации Валерия Серова и его бывшего первого заместителя Андрея Канищева, подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.

По информации следствия, подозреваемые получили от индивидуального предпринимателя деньги за совершение действий в его пользу, в частности за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе.

В суд направили ходатайство в отношении Серова об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Канищев находится под стражей по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, уточнили следователи.

30 сентября депутат Госдумы Олег Михайлов сообщил, что Серова задержали на своей квартире при поддержке сотрудников ОМОН.