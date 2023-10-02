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Из российского изолятора сбежал арестант

В Краснодарской крае бывший 35-летний боец ЧВК «Вагнер» сбежал из изолятора временного содержания (ИВС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Из российского изолятора сбежал арестант
© lenta.ru

По данным канала, фигуранта арестовали на десять суток за мелкое хулиганство. Однако во время прогулки после пяти дней под стражей он решил сбежать. Мужчина отогнул металлические прутья ограждения, залез на вольер и смог преодолеть забор.

Теперь правоохранители ищут беглеца. Отмечается, что ранее его уже судили по наркотической статье.

29 сентября сообщалось, что в Рязанской области трое осужденных сбежали из колонии-поселения.

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