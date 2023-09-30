Под Ростовом в колонии недосчитались троих заключенных

Трое заключенных сбежали из колонии в городе Скопин Рязанской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник. Они не пришли отметиться после ночной смены. Мужчины отбывали срок за угон автомобилей, уничтожение имущества и транспортное происшествие, в котором пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.