Под Ростовом в колонии недосчитались троих заключенных
Трое заключенных сбежали из колонии в городе Скопин Рязанской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник. Они не пришли отметиться после ночной смены. Мужчины отбывали срок за угон автомобилей, уничтожение имущества и транспортное происшествие, в котором пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Мужчины работали на предприятии на территории колонии в ночную смену. В 8 часов утра они не явились на поверку, — сообщил источник.
В колонии-поселении режим не подразумевает наличие охраны, осужденные содержатся под надзором администрации. Сейчас все трое сбежавших находятся в розыске, подтвердили в УФЧИН региона.