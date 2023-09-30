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Под Ростовом в колонии недосчитались троих заключенных

Трое заключенных сбежали из колонии в городе Скопин Рязанской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник. Они не пришли отметиться после ночной смены. Мужчины отбывали срок за угон автомобилей, уничтожение имущества и транспортное происшествие, в котором пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Под Ростовом в колонии недосчитались троих заключенных
© Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчины работали на предприятии на территории колонии в ночную смену. В 8 часов утра они не явились на поверку, — сообщил источник.

В колонии-поселении режим не подразумевает наличие охраны, осужденные содержатся под надзором администрации. Сейчас все трое сбежавших находятся в розыске, подтвердили в УФЧИН региона.

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