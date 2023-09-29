Талибы* потеряли паспорта в московском супермаркете

Приехавшие в Россию представители движения «Талибан»* (запрещено в РФ как террористическое) потеряли паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Один из участников делегации отправился в супермаркет «Перекресток» в московском ТЦ «Европейский», взяв с собой кошелек с тремя паспортами своих коллег, одним из которых был заместитель официального представителя МИД Афганистана Зия Ахмад Такала. Отмечается, что столичная полиция уже начала поиски документов.