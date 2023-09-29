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Талибы* потеряли паспорта в московском супермаркете

Приехавшие в Россию представители движения «Талибан»* (запрещено в РФ как террористическое) потеряли паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Талибы* потеряли паспорта в московском супермаркете
© соцсети

Один из участников делегации отправился в супермаркет «Перекресток» в московском ТЦ «Европейский», взяв с собой кошелек с тремя паспортами своих коллег, одним из которых был заместитель официального представителя МИД Афганистана Зия Ахмад Такала. Отмечается, что столичная полиция уже начала поиски документов.

Талибы* приехали в Россию на переговоры

Ранее спецпредставитель президента по Афганистану и по совместительству директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что представители движения «Талибан» не являются террористами по существу.

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