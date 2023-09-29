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В Курской области из-за атаки БПЛА обесточено пять населенных пунктов

Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электрическую подстанцию в Курской области, пять населенных пунктов и больница обесточены.

В Курской области из-за атаки БПЛА обесточено пять населенных пунктов
© depositphotos.com

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - написал он, добавив, что на место выехали пожарные расчеты.

"К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно", - отметил Старовойт.

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