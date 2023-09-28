В Подмосковье арестовали экс-футболиста "Волги"

Бывшего футболиста клуба и его сообщника арестовали в Видном по делу о вымогательстве и разбое. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской обрести, они также обвиняются в похищении человека.

"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Видному ГСУ СК России по Московской области судом арестованы двое мужчин. Они обвиняются в похищении человека и вымогательстве, а также разбое, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. "а", "в", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ, ч. 2 ст. 162, п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 9 сентября соучастники, находясь в квартире, расположенной в Ленинском городском округе, избили своего знакомого, после чего насильно поместили его в салон автомобиля и вывезли в жилой дом на территорию городского округа Подольска, где обвиняемых ждали еще несколько сообщников. Они совместно удерживали потерпевшего, вымогая 1,5 млн рублей, в счет якобы имевшегося перед ними долга. При этом обвиняемые избивали мужчину, похитили у него часы и мобильный телефон. Затем соучастники отпустили потерпевшего, чтобы он собрал нужную сумму денег и передал им за освобождение. Мужчина обратился за медицинской помощью в больницу, а после сообщил о случившемся в правоохранительные органы.