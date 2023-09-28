Бизнесмен Варданян - основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". В сентябре 2022 года он заявил, что решил отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. Также Варданян поблагодарил Россию за успехи, которых достиг в бизнесе, и за присутствие в Нагорном Карабахе миротворцев РФ. В декабре 2022 года заявление Варданяна о выходе из гражданства РФ было удовлетворено. В ноябре 2022 года Варданян был назначен госминистром непризнанной НКР. В феврале 2023 года был снят с должности.