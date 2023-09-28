Опубликовано видео с места взрыва самогонного аппарата в Воронеже

В Сети появилось видео с места взрыва самогонного аппарата в воронежской многоэтажке. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Baza, видны упавшие кирпичи и кусочки фасада здания, значительных повреждений нет.

Ранее в МЧС сообщили, что окна на балконе квартиры многоэтажного дома в Воронеже оказались повреждены в результате взрыва самогонного аппарата. При этом взрыв не привел к возгоранию, поэтому помощь пожарных не потребовалась. Оказались повреждены только окна на балконе квартиры, в которой произошло ЧП.

Ранее в Волгодонске Ростовской области спасатели вызволили местного жителя из-под завалов гаража, который обрушился в результате взрыва бытового газа. По словам соседей, хозяин помещения гнал самогон. О том, что взрыв в гараже оказался несчастным случаем, а не диверсией, позже рассказал мэр города Сергей Макаров. Он отметил, что никаких взрывных устройств и следов взрывчатки не было обнаружено.