В воронежской многоэтажке взорвался самогонный аппарат
В многоэтажном доме в Воронеже взорвался самогонный аппарат, сообщил интернет-канал «TV Губерния» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Происшествие произошло на улице Владимира Невского. На втором этаже дома случилась разгерметизация самогонного аппарата.
Пожарных вызвали на место происшествия в 20:54. Пострадавших нет. Повреждения получили окна на балконе квартиры.
По данным Telegram-канала Shot, в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы во время зарядки взорвался аккумулятор мобильного телефона, передает «Радиоточка НСН».