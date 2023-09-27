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В воронежской многоэтажке взорвался самогонный аппарат

В многоэтажном доме в Воронеже взорвался самогонный аппарат, сообщил интернет-канал «TV Губерния» со ссылкой на региональное управление МЧС.

В воронежской многоэтажке взорвался самогонный аппарат
© nsn.fm

Происшествие произошло на улице Владимира Невского. На втором этаже дома случилась разгерметизация самогонного аппарата.

Пожарных вызвали на место происшествия в 20:54. Пострадавших нет. Повреждения получили окна на балконе квартиры.

В Ростове произошел взрыв самогонного аппарата

По данным Telegram-канала Shot, в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы во время зарядки взорвался аккумулятор мобильного телефона, передает «Радиоточка НСН».

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