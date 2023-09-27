Власти Азербайджана задержали экс-главу Совбеза Карабаха Баласаняна

Власти Азербайджана задержали бывшего секретаря Совбеза Нагорного Карабаха Виталия Баласаняна, сообщают азербайджанские СМИ. Как утверждается, его доставляют в Баку .

Об этом пишет азербайджанский портал Bizim.Media .

Армянский новостной сайт Panorama.am со ссылкой на бывшего омбудсмена Армении Армана Татояна пишет, что Баласаняна задержали у моста Хакари на границе Армении и Карабаха.