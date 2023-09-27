МВД начало проверку в отношении российской телеведущей Виктории Бони. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, силовики начали проверку россиянки по статье о мошенничестве после заявления возмущенных подписчиков, которые вступили в платный Telegram-канал Бони, где она обещала показать свое преображение после пластической операции. Но Боня, взяв деньги, не сдержала обещание. За подписку на закрытый канал Боня собирала со своих подписчиков по 1300 рублей.