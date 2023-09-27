SHOT: форточник ограбил худрука театра «Русский балет» Вячеслава Гордеева
Telegram-канал SHOT сообщает об ограблении художественного руководителя театра «Русский балет» Вячеслава Гордеева. По его информации, вор вынес из квартиры балетмейстера в подмосковном Королеве почти пять миллионов рублей наличными.
По данным SHOT, вор пробрался к 75-летнему Гордеева днем 26 сентября. Грабитель отжал пластиковое окно и начал обыскивать квартиру, в шкафу он нашел спрятанную наличку. Народный артист СССР хранил там миллион рублей и $40 тысяч.
Как пишет канал, дом худрука «Русского балета» оборудован системой видеонаблюдения, но камеры не работали. Правоохранители разыскивают злоумышленника.
Гордеев больше 40 лет руководит театром «Русский балет», является лауреатом многих наград и обладателем ряда званий. Как отмечает канал, в начале сентября звезду балета и танцовщика Большого театра золотой эпохи удостоили ордена «За заслуги в культуре и искусстве».
Ранее в Москве обокрали народную артистку Юлию Рутберг. СМИ писали, что злоумышленники взломали замок и вынесли из ее квартиры на Садовом кольце почти три миллиона рублей наличными. Дома никого не было, сама Рутберг находилась на гастролях, о чем, предположительно, знали грабители.