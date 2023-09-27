Победительница конкурса «Миссис Россия-Вселенная» попыталась обокрасть магазин

В Петербурге победительница конкурса «Миссис Россия-Вселенная» 2020 года Светлана Сергеева со спутником попытались вывезти на машине неоплаченные товары из строительного магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, за рулем серебристого Range Rover, который зарегистрирован на Сергееву, сидел мужчина, а рядом находилась его спутница. Работники магазина пытались остановить машину, пара внутри которой хотела совершить кражу, — сотрудники пробовали заблокировать проезд внедорожнику тележками и собой. Однако Сергеевой и ее спутнику все равно удалось скрыться.

При этом муж победительницы конкурса красоты рассказал, что сам ищет жену, так как не может до нее дозвониться.