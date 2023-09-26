Члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза банкротом по заявлению ООО "Агропромышленная корпорация АСТ компани М", обязав его выплатить заявителю около 2,2 млрд рублей. Об этом говорится в резолютивной части решения, опубликованной в картотеке дел.

Ранее предприниматель Николай Захаров (Гордик) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании Цеповяза банкротом.

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"Суд решил <…> признать Цеповяза Вячеслава Андреевича <…> несостоятельным (банкротом), ввести процедуру реализации имущества гражданина в отношении Цеповяза Вячеслава Андреевича сроком на шесть месяцев. Включить требование ООО "Агропромышленная корпорация АСТ компани М" в третью очередь реестра требований кредиторов должника - гражданина Цеповяза Вячеслава Андреевича в размере 2 млрд 198 млн 70 тыс. 691,23 рубля, в том числе: 1 млрд 178 млн 795 тыс. рублей - основной долг, 1 млрд 19 млн 275 тыс. 691,23 рубля - проценты за пользование чужими денежными средствами", - говорится в сообщении.

Цеповязу назначен финансовый управляющий, его имущество должно быть распродано за полгода. Для этого ему надлежит передать управляющему сведения о составе с имущества и месте его нахождения, составе своих обязательств, кредиторах, документацию, материальные и иные ценности, в том числе банковские карты, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание. Суд рассмотрит отчет финансового управляющего по результатам процедуры реализации имущества Цеповяза 5 февраля 2024 года.

Ранее Гордик судился с Цеповязом и еще одним членом банды Владимиром Алексеевым из-за того, что они являются должниками по обязательствам, возникшим из-за причинения ему вреда в результате совершения в отношении него противоправных действий. Кущевский районный суд на Кубани в 2021 году удовлетворил иск Гордика о взыскании в его пользу с членов банды Цапков Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева более 2 млрд рублей.