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Мисс Россия-Вселенная 2020 со спутником попытались обокрасть магазин в Петербурге

В Петербурге Мисс Россия-Вселенная 2020 Светлана Сергеева со спутником попытались вывезти на машине неоплаченные товары из "Леруа Мерлен". Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

По информации Telegram-канала, пара на серебристом Range Rover, зарегистрированном на Сергееву, попыталась вывезти из магазина товары, которые не были оплачены. При этом за рулем находился мужчина, а девушка сидела на пассажирском месте.

Сотрудники "Леруа Мерлен" на Парашютной улице попытались заблокировать проезд внедорожнику при помощи тележек и собственных тел, но все оказалось тщетно. Пара смогла преодолеть препятствие и уехать. О том, удалось ли им в результате увезти что-то из товаров, не сообщается.

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При этом муж Сергеевой по телефону заявил, что о произошедшем узнал от журналистов. По его словам, на текущий момент он не знает, где находится супруга, и пытается с ней связаться.

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