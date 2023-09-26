В Петербурге Мисс Россия-Вселенная 2020 Светлана Сергеева со спутником попытались вывезти на машине неоплаченные товары из "Леруа Мерлен". Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

По информации Telegram-канала, пара на серебристом Range Rover, зарегистрированном на Сергееву, попыталась вывезти из магазина товары, которые не были оплачены. При этом за рулем находился мужчина, а девушка сидела на пассажирском месте.

Сотрудники "Леруа Мерлен" на Парашютной улице попытались заблокировать проезд внедорожнику при помощи тележек и собственных тел, но все оказалось тщетно. Пара смогла преодолеть препятствие и уехать. О том, удалось ли им в результате увезти что-то из товаров, не сообщается.