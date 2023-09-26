Суд признал законным приговор Навальному по делу об экстремизме

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение приговорить Алексея Навального к 19 годам колонии строгого режима по делу об экстремизме. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Алексея Навального и Даниэля Холодного и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты осужденных - без удовлетворения", - огласила решение судья.

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В соответствии с решением суда время, уже проведенное Навальным в заключении, будет засчитано в общий срок наказания из расчета один день за один день.

Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме из-за присланного в суд письма из МВД, где говорилось, что сторонники Навального собираются устроить провокации в ходе заседания суда. Журналистов пустили только на оглашение резолютивной части. Навальный участвовал в судебном заседании по видеосвязи из исправительной колонии.

После решения апелляционного суда приговор Навальному вступил в силу. Это значит, что в скором времени его переведут в колонию особого режима в соответствии с приговором суда. Пока он содержится в колонии строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

В августе 2023 года Мосгорсуд признал его виновным в финансировании экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК РФ), создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и одном эпизоде призыва к экстремизму с использованием интернета (ч. 2. ст. 280 УК РФ). С учетом предыдущих приговоров и путем частичного сложения сроков он был приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима. Также ему назначены штраф 500 тыс. рублей и запрет пользоваться интернетом в течение 10 лет после освобождения. Второй фигурант дела - бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный - признан виновным в финансировании экстремистской деятельности с использованием своего служебного положения и участии в экстремистском сообществе. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.