Контейнеровоз из РФ со сломанным двигателем отбуксировали в пролив Босфор
Российский контейнеровоз благополучно отбуксирован в Босфорский пролив. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ береговой охраны Турции.
В пресс-службе отметили, что экипаж судна не пострадал.
Ранее сообщалось, что контейнеровоз Ascalon ночью запросил помощь у береговой охраны Турции из-за поломки двигателя.
Инцидент произошел в 02:30 (совпадает с мск) в 60 км от входа в Босфор. Специалисты ведомства приняли вызов и сразу же направили к судну буксир. Он достиг контейнеровоза в 08:10.
Напомним, что инциденты с судами в районах проливов Босфор и Дарданеллы происходят очень часто. Береговая охрана Турция всегда реагирует оперативно и спасает пострадавшие либо севшие на мель корабли.
Рамблер: главные новости