Российский контейнеровоз благополучно отбуксирован в Босфорский пролив. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ береговой охраны Турции.

В пресс-службе отметили, что экипаж судна не пострадал.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Ascalon ночью запросил помощь у береговой охраны Турции из-за поломки двигателя.

Инцидент произошел в 02:30 (совпадает с мск) в 60 км от входа в Босфор. Специалисты ведомства приняли вызов и сразу же направили к судну буксир. Он достиг контейнеровоза в 08:10.