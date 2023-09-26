Суд арестовал мужчину за поджог российского флага в Химках

Суд арестовал подозреваемого в поджоге российского флага на входе в спорткомплекс в Химках. Мужчина отправлен под стражу до 23 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

24 сентября 26-летний житель Калужской области, находясь в нетрезвом состоянии, подошел к спортивному комплексу в Химках, залез на забор, поджег флаг, спрыгнул и скрылся.

Правоохранители задержали нарушителя. На него заведено уголовное дело по пункту "б" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти").

На судебном заседании мужчина признал свою вину и попросил отправить его под домашний арест. Однако суд решил заключить подозреваемого под стражу.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд в Москве оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом) на 40 тысяч рублей. Такое наказание он получил за публикации в интернете без указания своего статуса.