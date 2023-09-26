Приговор по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» оспорили

Кемеровский областной суд оставил в силе сроки лишения свободы экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову, а также Светлане Шенгерей и Никите Чередниченко, осужденным по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них – дети. Следователи возбудили после пожара несколько дел.

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Комкова была приговорена судом к 18 годам колонии, Чередниченко – к 15, Комков получил 10 лет, а Шенгерей – 7. Также суд назначил штрафы от 70 до 80 миллионов рублей.

По данным суда, приговор был оспорен как осужденными, так и представителями потерпевших.

«Назначено окончательное наказание Чередниченко Н.П. в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом размере 70 500 000 рублей, с ограничением свободы на срок 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях на 10 лет», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд, рассмотрев апелляции, отменил приговор на взыскание арестованного имущества, но сохранил арест на имущество до исполнения приговора в части назначенного штрафа.

А для Чередниченко было исключено наказание в виде запрета на три года деятельности, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

«В остальной части приговор Центрального районного суда Кемерова от 20 декабря 2021 года оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – отмечается в сообщении.

Ранее директора компании, которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко и инженера компании Александра Никитина приговорили к 6,5 и 5,5 года колонии соответственно. Пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина осудили на шесть и пять лет колонии общего режима с запретом занимать должности в противопожарной службе. Охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин получил восемь лет лишения свободы.