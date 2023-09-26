В Сочи 250 пассажиров не могут вырваться из самолёта, который два часа стоит на солнцепёке — СМИ
В Сочи 250 пассажиров не могут вырваться из самолёта, который два часа стоит на солнцепёке. Об этом сообщает SHOT.
Рейс компании «Северный ветер» в Москву задерживается по неизвестной причине. По информации источника, в салоне не работают кондиционеры, а работники аэропорта убрали трап. Среди пассажиров — певица Милена Дейнега.
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В Сочи 250 пассажиров не могут вырваться из самолёта, который два часа стоит на солнцепёке — СМИ
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