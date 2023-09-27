Бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабхской республики (НКР) Рубена Варданяна задержали на границе Азербайджана при попытке выехать в город Горис Сюникской области Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Варданяна задержали во время прохождения моста Акари», — добавил собеседник агентства.

Причины для ареста он не уточнил. Азербайджан и Армения пока официально не комментировали ситуацию.

Супруга Варданяна Вероника Зонабенд также заявила, что не может с ним связаться. Об этом она рассказала газете «Коммерсант».