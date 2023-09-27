Экс-госминистра Карабаха Варданяна могли задержать на границе Азербайджана
Бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабхской республики (НКР) Рубена Варданяна задержали на границе Азербайджана при попытке выехать в город Горис Сюникской области Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«Варданяна задержали во время прохождения моста Акари», — добавил собеседник агентства.
Причины для ареста он не уточнил. Азербайджан и Армения пока официально не комментировали ситуацию.
Супруга Варданяна Вероника Зонабенд также заявила, что не может с ним связаться. Об этом она рассказала газете «Коммерсант».
Напомним, что Варданян был назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, а снят с должности феврале 2023 года. В России он занимался бизнесом — является основателем компании «Тройка диалог» и первым президентом школы управления «Сколково». В сентябре 2022 года заявлял, что планирует отказаться от гражданства РФ и переехать в Нагорный Карабах.