В Химках загорелся цех по производству мебели

Цех по производству мебели горит в Химках. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Происходит возгорание в четырехэтажном производственном здании на территории НПО "Алмаз" Химки по адресу: город Химки, Заводская улица, 2а, стр. 12", - сказал собеседник агентства, добавив, что в горящем здании располагается цех по производству мебели.

По его словам, на помощь коллегам из Подмосковья направлены силы столичных пожарных.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области ТАСС сообщили, что информация о пожаре поступила в ЦУКС МЧС Подмосковья в 06:05.

"Горит многофункциональное четырехэтажное здание", - сообщили в главке.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление.

Из здания спасены два человека, еще 30 эвакуированы.