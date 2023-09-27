СМИ: в Ираке при пожаре на свадьбе погибли 100 человек

При пожаре на свадьбе в провинции Найнава на севере Ирака погибли 100 человек, еще более 150 пострадали. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на управление здравоохранения провинции.

Предполагается, что причиной возгорания могли стать фейерверки. До этого СМИ сообщали о девяти погибших и 25 пострадавших. В ночь на 26 сентября произошел пожар на хлебокомбинате в Уфе. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров в здании хранилища зерна. Во время тушения возгорания торцевая стена корпуса рухнула на площади 200 квадратных метров — пострадал один из сотрудников хлебокомбината. Информации о его состоянии не поступало. К вечеру того же дня пожар полностью потушили. 25 сентября огнеборцы потушили пожар в новом храме Воздвижения Креста Господня в Перми. В ликвидации возгорания принимали участие 22 человека и шесть единиц спецтехники. Площадь пожара составила 135 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.