Суд в Москве продлил домашний арест главному инженеру ТЦ «Времена года»

«Инстанция удовлетворила ходатайство следствия и продлила меру пресечения в виде содержания под домашним арестом», — говорится в решении Замоскворецкого суда столицы.

22 июля на цокольном этаже торгового центра «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте, прорвало трубу с горячей водой. Погибли четыре человека, десять пострадали. Был задержан главный инженер компании, которая обслуживает торговый центр. Евгений Боткин вину в гибели четырёх человек не признал.