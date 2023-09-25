Суд в Ростове рассмотрит дело об убийстве замначальника ГИБДД Бердянска

Южный окружной военный суд рассмотрит дело в отношении троих украинцев, обвиняемых в убийстве заместителя начальника ГИБДД Бердянска Запорожской области, а также покушении на военного коменданта города и замглавы ВГА Бердянска. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"Уголовное дело в отношении граждан Омельяненко Дамиана Михайловича, <…> Шашенка Артура Степановича, Макаренко Алексея Владимировича <…> поступило в суд", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что они обвиняются в организации террористического сообщества и совершении террористического акта, а также незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

По версии следствия, Омельяненко летом 2022 года по предложению своей матери вступил в террористическое сообщество, разделенное на группы для подготовки серии подрывов в Бердянске. Вместе со своим знакомым обвиняемый следил за заместителем начальника ГИБДД по Бердянску и Бердянскому району Александром Колесниковым и передавал информацию о нем через Telegram. Участник второй группировки - Макаренко - получил задание устроить взрыв в тот момент, когда рядом будет полицейский. 26 августа 2022 года Макаренко привел в действие взрывчатку у дома замначальника ГИБДД, когда полицейский подошел к своей машине. В результате Колесников умер в больнице.

В сентябре 2022 года группа наблюдателей установила взрывчатку под днищем машины военкома Бердянска и Бердянского района Артема Бардина, после чего 6 сентября Макаренко привел ее в действие, позвонив на прикрепленный телефон, когда Бардин ехал по пути в морской порт Бердянска. В результате военкома доставили в больницу.