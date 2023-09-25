Под Омском многодетный отец убил двоих детей и шурина и покончил с собой

В рабочем поселке Любино под Омском 36-летний многодетный отец убил двух детей и своего шурина и покончил с собой, сообщает управление СКР региона. 30-летняя супруга с двумя другими детьми успела скрыться. До нападения мужчины она подала документы на развод, но супруг не хотел разводиться.

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Вечером 24 сентября 36-летний местный житель после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, трех и пяти лет, после чего покончил с собой. 30-летняя супруга с двумя другими детьми в возрасте одного года и семи лет смогли убежать, — сообщили в СКР.

Известно, что мужчина убил шурина и двоих детей из охотничьего оружия. В местной прокуратуре сообщили, что на место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов, а также прокурор Любинского района Омской области Николай Полищук. Также начата проверка соблюдения законодательства органами системы профилактики, лицензионно-разрешительного законодательства по факту хранения огнестрельного оружия.