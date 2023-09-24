В московских аэропортах объявлен план «Ковер»

В московских аэропорта «Внуково» и «Домодедово» объявлен план «Ковер», сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным информационного канала, 14 рейсов задержано, еще шесть — отменены.

План «Ковер» объявляется «при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы». Его объявление означает закрытие воздушного пространства для все самолетов, кроме военных и спасательных.

Вечером 24 сентября Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью.

17 сентября план «Ковер» был объявлен в аэропорту «Внуково».

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.