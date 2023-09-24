В московских аэропортах объявлен план «Ковер»
В московских аэропорта «Внуково» и «Домодедово» объявлен план «Ковер», сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По данным информационного канала, 14 рейсов задержано, еще шесть — отменены.
План «Ковер» объявляется «при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы». Его объявление означает закрытие воздушного пространства для все самолетов, кроме военных и спасательных.
Вечером 24 сентября Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью.
17 сентября план «Ковер» был объявлен в аэропорту «Внуково».
Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.
В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.
Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.