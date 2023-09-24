В Красноярске подожгли машину заслуженного артиста России Вавилова

В Красноярске неизвестные подожгли гараж и машину заслуженного артиста России Василия Вавилова, профессора и преподавателя в Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает ТВК.

Как рассказал Вавилов, в ночь на 17 сентября на улице Базайской неизвестный в защитном костюме пробрался к нему на участок, открыл ворота гаража и поджег автомобиль. Гараж находился рядом с домом, где находились Василий с семьей, в том числе его маленький внук. Справиться с огнем своими силами до приезда пожарных не удалось.

ТВК/VK