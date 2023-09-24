В Красноярске подожгли машину заслуженного артиста России Вавилова

ТВК: в Красноярске подожгли машину заслуженного артиста России Василия Вавилова
В Красноярске неизвестные подожгли гараж и машину заслуженного артиста России Василия Вавилова, профессора и преподавателя в Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает ТВК.
Как рассказал Вавилов, в ночь на 17 сентября на улице Базайской неизвестный в защитном костюме пробрался к нему на участок, открыл ворота гаража и поджег автомобиль. Гараж находился рядом с домом, где находились Василий с семьей, в том числе его маленький внук. Справиться с огнем своими силами до приезда пожарных не удалось.
По словам пострадавшего, незадолго до поджога кто-то повредил камеру наблюдения во дворе, также неизвестные повредили машину жены Вавилова, перебросив бетонный блок через забор. Вавилов подозревает, что порчей его имущества занимаются соседи, которые якобы незаконно организовали бизнес на землях сельскохозяйственного назначения. Мужчина написал заявление в полицию по каждому из эпизодов, однако расследование продвигается медленно, отметил он.