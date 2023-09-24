Кара-Мурзу* посадили в ШИЗО сразу же по прибытии в колонию

Журналиста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) доставили в исправительную колонию № 6 в Омске для отбывания уголовного наказания и сразу же поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) его адвокат Вадим Прохоров. По его словам, Кара-Мурзу поместили в ШИЗО еще во время пребывания в следственном изоляторе (СИЗО) № 1 в Омске за «некий проступок», а в колонии он будет досиживать назначенный срок.

Как удалось выяснить, Владимир Кара-Мурза прибыл к месту своего заключения — в колонию ИК-6 строго режима в Омске. <...> И вот теперь — ШИЗО в колонии. Причем за некий проступок, якобы совершенный в СИЗО-1 Омска в весьма кратковременный период его пребывания там. Наши адвокаты в Омске в ближайшее время будут выяснять ситуацию, — написал адвокат.

Прохоров напомнил, что у Кара-Мурзы диагностирована полинейропатия, и обострение болезни случилось именно во время пребывания в изоляторе в Москве. Он отметил, что журналиста вывезли из столичного СИЗО 4 сентября, а в колонии он оказался лишь 21 сентября. За это время журналист успел побывать в следственных изоляторах в Самаре, Омске, Пензе и Челябинске.