Боец ММА убил ветерана спецоперации в драке на Урале

Боец ММА убил ветерана специальной военной операции в Челябинской области. Об этом сообщил в субботу, 23 сентября, журналист Роман Голованов в Telegram-канале.

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Он рассказал, что в прошлом Максим Никитин служил в УгРо МВД и часто выезжал в командировки на Северный Кавказ. Он был ветераном боевых действий, имел опыт службы в ЧВК «Вагнер» и участвовал в миссиях в Центральноафриканской Республике. За свою службу Никитин получил несколько наград, включая «За взятие Попасной», «Крест» от «Вагнера» и «За отвагу» от президента России.

15 сентября ветеран встретился с одноклассниками в кафе. Между его одноклассницей и местным бойцом по смешанным боям Рустамом Байжувеновым произошел конфликт. Под воздействием спиртного Рустам стал домогаться до женщины, Максим вступился за нее. Третья сторона пыталась разнять мужчин.

Боец ММА нанес Никитину удар в горло, что привело к перелому гортани. Он потерял сознание и при падении ударился головой о тротуар. Несмотря на тяжелое состояние ветерана СВО, Байжувенов не вызвал ему скорую помощь, это сделали его друзья.

Максима доставили в больницу города Карталы, где врачи провели срочную операцию. Затем его перевели в реанимацию. Но 17 сентября Никитин умер, так и не приходя в сознание, сообщил журналист.