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Стало известно содержание прощальной записки режиссера БДТ  Никанорова

Стало известно содержание прощальной записки режиссёра БДТ Александра Никанорова. Он оставил её перед своим исчезновением 21 сентября, сообщает телеканал 78.

Стало известно содержание прощальной записки режиссера БДТ Никанорова
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В послании сказано:

«Прошу в моей смерти никого не винить. Простите».

Накануне записку обнаружила в квартире Александра его знакомая. Также стало известно, что режиссёр оставил дома смартфон и паспорт.

Режиссёр БДТ Александр Никаноров в четверг уехал из дома на синем велосипеде. С тех пор о нём ничего не известно. Идут поиски, подано заявление в полицию.

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