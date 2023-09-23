Стало известно содержание прощальной записки режиссера БДТ Никанорова
Стало известно содержание прощальной записки режиссёра БДТ Александра Никанорова. Он оставил её перед своим исчезновением 21 сентября, сообщает телеканал 78.
В послании сказано:
«Прошу в моей смерти никого не винить. Простите».
Накануне записку обнаружила в квартире Александра его знакомая. Также стало известно, что режиссёр оставил дома смартфон и паспорт.
Режиссёр БДТ Александр Никаноров в четверг уехал из дома на синем велосипеде. С тех пор о нём ничего не известно. Идут поиски, подано заявление в полицию.
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