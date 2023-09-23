Стало известно содержание прощальной записки режиссера БДТ  Никанорова

Накануне записку обнаружила в квартире Александра его знакомая. Также стало известно, что режиссёр оставил дома смартфон и паспорт.

Режиссёр БДТ Александр Никаноров в четверг уехал из дома на синем велосипеде. С тех пор о нём ничего не известно. Идут поиски, подано заявление в полицию.