В Мали разбился самолет Ил-76

Самолет разбился при заходе на посадку у аэропорта города Гао на востоке Мали, сообщает малийский новостной портал Malijet.

«Самолет белого цвета совершил аварийную посадку и разбился недалеко от аэропорта. Вскоре он загорелся», — говорится в сообщении.

На место направили пожарных. Других подробностей происшествия СМИ не приводит.

Как сообщил военкор Юрий Котенок, в Мали потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. По данным местных СМИ, борт мог принадлежать ЧВК «Вагнер», однако эта информация не подтвердилась.

Предварительной причиной катастрофы названа ошибка пилота, уточнил военкор.