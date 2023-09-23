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Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Гао на востоке Мали

Самолет разбился при заходе на посадку у аэропорта города Гао на востоке Мали, сообщает малийский новостной портал Malijet.

В Мали разбился самолет Ил-76
© РИА Новости

«Самолет белого цвета совершил аварийную посадку и разбился недалеко от аэропорта. Вскоре он загорелся», — говорится в сообщении.

На место направили пожарных. Других подробностей происшествия СМИ не приводит.

Как сообщил военкор Юрий Котенок, в Мали потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. По данным местных СМИ, борт мог принадлежать ЧВК «Вагнер», однако эта информация не подтвердилась.

Предварительной причиной катастрофы названа ошибка пилота, уточнил военкор.

Несколькими днями ранее сообщалось о крушении легкомоторного самолета в Пензенской области.

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