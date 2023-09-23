В Мали разбился самолет Ил-76

Самолет разбился при заходе на посадку у аэропорта города Гао на востоке Мали, сообщает малийский новостной портал Malijet.
«Самолет белого цвета совершил аварийную посадку и разбился недалеко от аэропорта. Вскоре он загорелся», — говорится в сообщении.
На место направили пожарных. Других подробностей происшествия СМИ не приводит.
Как сообщил военкор Юрий Котенок, в Мали потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. По данным местных СМИ, борт мог принадлежать ЧВК «Вагнер», однако эта информация не подтвердилась.
Предварительной причиной катастрофы названа ошибка пилота, уточнил военкор.
Несколькими днями ранее сообщалось о крушении легкомоторного самолета в Пензенской области.
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