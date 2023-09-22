Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализован
Пожарные локализовали возгорание в здании штаба Черноморского флота в Севастополе.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем», — написал он в Telegram.
Днём 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по Севастополю. В ходе отражения атаки сбито пять ракет.
Повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.