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Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализован

Пожарные локализовали возгорание в здании штаба Черноморского флота в Севастополе.

Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализован
© РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем», — написал он в Telegram.

Днём 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по Севастополю. В ходе отражения атаки сбито пять ракет.

Повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.

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