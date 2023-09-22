Россиянин обворовал магазин на 16 тысяч рублей

Пресс-служба Росгвардии рассказала о жителе Санкт-Петербурга, который обворовал строительный магазин на 16 тысяч рублей, переклеив штрихкоды с одних товаров на дорогие. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошёл в строительном магазине на проспекте Энгельса. Мужчина поменял местами штрихкоды с дешёвых товаров на дорогие, после чего оплатил инструменты по неверным ценам. При этом мошенник постарался не попасть на камеры видеонаблюдения – во время замены штрихкодов он засунул руки в глубину стеллажа. Таким образом мужчина смог «сэкономить» 16 тысяч рублей.

На этом мужчина решил не останавливаться, после чего вернулся в тот же магазин во второй раз. Однако к этому моменту сотрудники магазина уже заметили неладное и узнали злоумышленника – в итоге мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии.