Turkish Airlines начала расследование ЧП с самолетом в Перми

«Наш самолет, выполнявший рейс Анталья — Пермь, после посадки вылетел за пределы рулежной дорожки. После приземления проблем со здоровьем у наших пассажиров и летного экипажа не было, пассажиры были эвакуированы из самолета. Наши технические группы начали процесс расследования инцидента», — написали в официальном аккаунте авиакомпании в соцсети.