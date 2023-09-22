Развожаев предупредил жителей Севастополя о вероятности ещё одной атаки ВСУ
Глава Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о вероятности ещё одной атаки со стороны украинских военных, он попросил граждан не выезжать в центр города и не выходить из зданий.
«Всем, кто находится рядом со штабом флота, — при звуках сирены проследовать в укрытия», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.