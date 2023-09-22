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Развожаев предупредил жителей Севастополя о вероятности ещё одной атаки ВСУ

Глава Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о вероятности ещё одной атаки со стороны украинских военных, он попросил граждан не выезжать в центр города и не выходить из зданий.

«Всем, кто находится рядом со штабом флота, — при звуках сирены проследовать в укрытия», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.