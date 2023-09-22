МВД РФ объявило в розыск двух украинских генералов

МВД России объявило в розыск украинских генералов Михаила Драпатого и Виктора Николюка. Это следует из базы розыска ведомства.

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"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – следует из их карточек.

СК РФ, в свою очередь, заочно предъявил им обвинения. Уточняется, что в 2017 и 2019 годах Драпатый и Николюк командовали операцией объединенных сил Украины, под их руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, после которых погибли и ранены 154 человека.

Ранее МВД объявило в розыск мэра украинского города Днепр Бориса Филатова.

ГСУ СК РФ в апреле 2022 года возбудило в отношении мужчины уголовное дело по части 4 статьи 33, статьи 357 УК РФ ("Подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонение к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы").