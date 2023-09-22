В Иркутске задержан сбежавший из колонии-поселения рецидивист

Задержан рецидивист, сбежавший из колонии в день освобождения
Задержан рецидивист Камолжон Калонов, который сбежал из колонии-поселения под Иркутском в день освобождения. Ему удавалось скрываться от сотрудников полиции целых пять дней, пишет Telegram-канал Shot.
Как пишет канал, 49-летнего преступника передадут в руки сотрудников управления по вопросам миграции МВД России и депортируют в Таджикистан.
Мужчина сбежал 18 сентября. Ранее авторы канала написали, что причиной побега могло послужить то, что он не хотел возвращаться в родину. После выхода из колонии его должны были депортировать в республику.
В Иркутском районе он был приговорен к 22 годам лишения свободы, в том числе за разбой, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Калонов в день освобождения около четырех утра самостоятельно покинул колонию №19 в рабочем поселке Марково. Он знал, что именно в этот день его должны выпустить на свободу.
Калонов сидел дважды. Первый срок 5 лет он получил за организацию преступного сообщества и незаконное усыновление. Он вышел на свободу в 1997 году, а в 2003 году его посадили опять.