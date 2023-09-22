В Иркутске задержан сбежавший из колонии-поселения рецидивист

Задержан рецидивист Камолжон Калонов, который сбежал из колонии-поселения под Иркутском в день освобождения. Ему удавалось скрываться от сотрудников полиции целых пять дней, пишет Telegram-канал Shot.

Как пишет канал, 49-летнего преступника передадут в руки сотрудников управления по вопросам миграции МВД России и депортируют в Таджикистан.

Мужчина сбежал 18 сентября. Ранее авторы канала написали, что причиной побега могло послужить то, что он не хотел возвращаться в родину. После выхода из колонии его должны были депортировать в республику.

В Иркутском районе он был приговорен к 22 годам лишения свободы, в том числе за разбой, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Калонов в день освобождения около четырех утра самостоятельно покинул колонию №19 в рабочем поселке Марково. Он знал, что именно в этот день его должны выпустить на свободу.