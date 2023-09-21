Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко

В Южном окружном военном суде прокурор вынес обвинительное заключение по делам о покушении на первого руководителя Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и подрыве командира ополчения Арсена Павлова, который также известен под позывным Моторола. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен обвиняются сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Погорелову вменяют теракт, покушение на него, посягательство на государственного деятеля и участие в террористическом сообществе.

Чурилова обвиняют в аналогичном преступлении, а также содействии террористической деятельности. Тимошенко — в шпионаже и подготовке к нему, а Ена — в содействии террористической деятельности.

Прошедшее заседание стало вторым по данному разбирательству, следующее назначено на 10 октября. В ходе него будет установлен порядок исследования доказательств, а также планируется начать опрос свидетелей, передает РИА Новости.

Бывший глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в кафе «Сепар». В помещении, где он находился, произошел мощный взрыв. От разрыва бомбы вместе с главой ДНР погиб его телохранитель, еще 12 человек получили ранения.

29 сентября 2022 года во время перехваченного разговора сотрудника СБУ Александра Киященко с агентом раскрылись новые подробности убийства первого главы ДНР. По словам причастных, за это преступление исполнители получили несколько миллионов долларов.

8 февраля стало известно, что в Донбассе установят памятный бюст первому главе Донецкой народной республики Александру Захарченко. При работе над скульптурой Салават Щербаков — столичный скульптор, тщательно изучает не только визуальные материалы, но и биографию героя, его характер, значение личности.