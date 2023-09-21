Двухлетний мальчик погиб при падении с девятого этажа в Южном Бутове

В Южном Бутове на улице Изюмской из окна квартиры на девятом этаже выпал малолетний ребенок. Об этом в четверг, 21 сентября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Мальчик 2021 года рождения (2 года) погиб на месте от полученных при падении с высоты травм, — сообщила она.

Нефедова уточнила, момент инцидента в квартире находились мать и отец ребенка. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и заместитель Зюзинского межрайонного прокурора Григорий Романов. Он контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Похожий случай произошел на Профсоюзной улице 4 сентября. Двухлетний ребенок выпал из окна первого этажа, опершись на москитную сетку, его экстренно госпитализировали.