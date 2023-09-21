В Москве осудят семь человек за хищение миллиардов у ПАО «Россети»

По версии следствия, с 2011 по 2019 год мошенники действовали под прикрытием акционерного общества. Подконтрольные ему компании занимались непрофильной финансовой деятельностью — выдавали займы, приобретали векселя и акции. Эти операции финансировались за счет технических кредитов, которые выдавал коммерческий банк. Так фигуранты смогли вывести из оборота энергосистемы России восемь миллиардов рублей. Деньги оказались на счетах частных лиц и подконтрольных им фирм.