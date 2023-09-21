«Барнаульский маньяк» признался еще в нескольких убийствах

«Барнаульский маньяк» Виталий Манишин признался еще в четырех убийствах, по данным следствия, жертвами преступника стали как минимум девять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Правоохранители установили причастность Манишина еще к четырем убийствам, совершенным в 1999-2000 годах. По данным следствия, маньяк убил женщин 17, 21, 26 и 54 года и спрятал тела жертв в Калманском районе. Все погибшие пропали летом 1999-го и 2000-го.

«Число жертв барнаульского маньяка может увеличиться — с Манишиным продолжают работать следователи», — пишет Baza.

В июне стало известно, что экс-замглавы администрации Калманского района Алтайского края Виталий Манишин признался в убийстве пяти абитуриенток Алтайского государственного технического университета в 2000 году. До этого злоумышленника задержали по подозрению в убийстве девушки в 1989 году.