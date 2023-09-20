Лифт с женщиной и ребенком упал с 16-го этажа в московском ЖК

В московском ЖК на Красноказарменной улице произошло обрушение лифта, в котором находились молодая женщина с ребенком. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в районе 19:00 мск.

По словам пассажирки, она вместе с сыном поднималась с подземной парковки на 21-й этаж. Когда лифт добрался до 16-го этажа, он зашатался и резко полетел вниз.

По данным канала, практически сразу сработали специальные аварийные ловушки. Они замедлили движение лифта, в результате он благополучно опустился на первый этаж.

«Нас дважды тряхануло. Потом мы медленно ехали вниз», - отметила женщина.

Ребенок и его мама не пострадали, но находятся в шоковом состоянии.

Полицейские прибыли на место происшествия, составили протокол и забрали заявление на строительную компанию.