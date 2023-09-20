Крупный лесной пожар произошел рядом с Севастополем

"Дым, который видно на Северной стороне, - это горит лес на границе Севастополя и Бахчисарайского района. Напомню, что изначально произошло возгорание травы, в настоящий момент из-за порывов ветра огонь перекинулся на хвойную подстилку под деревьями, сейчас площадь пожара - 4 500 кв. м. На месте работают силы МЧС и лесничества", - говорится в сообщении.