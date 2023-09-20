Индонезия депортирует в Россию брокера-афериста

Индонезия решила депортировать в Россию обвиняемого в мошенничестве брокера Павла Миронова для привлечения к уголовной ответственности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Россиянину вменяется афера на 120 миллионов рублей.

По версии следствия, Миронов был членом организованной преступной группировки (ОПГ), которая под видом брокерской деятельности обманула и похитила средства у граждан в период с февраля 2017-го по октябрь 2021 года. Миронов скрылся от следственных органов за пределами России. Суд выдал санкцию на его арест. В январе 2023 года его объявили в международный розыск.