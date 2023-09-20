В самолет с десятками пассажиров ударила молния во время полета

В самолет авиакомпании Delta с десятками пассажиров на борту ударила молния во время полета. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что 18 сентября воздушное судно, которое перевозило 85 пассажиров, вылетело из аэропорта Чикаго и благополучно приземлилось в бостонском аэропорту Логан после напряженного путешествия через всю страну. По данным издания, по прибытии Airbus A220 вывели из эксплуатации и передали на экспертизу специалистам.

«Поскольку безопасность всегда была главным приоритетом Delta, самолет выводится из эксплуатации для оценки в соответствии с нашими типичными процедурами», — говорится в заявлении авиакомпании.

Источник со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы США также отмечает, что пассажирские самолеты подвергаются ударам молний в среднем один или два раза в год.