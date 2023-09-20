МЧС опубликовало фото погибших в Балашихе спасателей

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) опубликовало фотографии погибших сотрудников, которые устраняли последствия разрушения жилого дома в Балашихе. По данным ведомства, это Магомед Нальгиев и Олег Калмыков. Они погибли при повторном обрушении повреждённых конструкций.

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Дватдатого сентября в подмосковной Балашихе в ходе проведения аварийно-спасательных работ в многоквартирном жилом доме трагически оборвались жизни спасателя Ногинского спасательного центра МЧС России Магомеда Нальгиева и пожарного 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олега Калмыкова, — говорится в сообщении.

Соболезнования родным и близким погибших выразил глава МЧС России Александр Куренков. Он отметил, мужество и благородство спасателей, пожертвовавших своими жизнями ради других.

МЧС России

МЧС России

Взрыв прогремел утром 20 сентября в жилой девятиэтажке на Октябрьской улице в Балашихе. В квартире на четвертом этаже взорвался газ, повреждены свыше 10 квартир на трех этажах. Следственный комитет возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Точное количество погибших и пострадавших уточняется, специалисты устанавливают обстоятельства взрыва.