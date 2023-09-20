«Мы сидели с мамой завтракали, резко произошел очень сильный взрыв, и у нас очень сильно трясло дом. Что происходило в том доме — страшно представить. В итоге все начали выглядывать в окна. Вначале ничего не было понятно, все вышли на улицу. И только потом в новостях я увидела фотографию, что с той стороны дома вообще уже его нет. Эвакуировали весь подъезд. С той стороны дома видно, что как минимум две квартиры обвалило, то есть там балконов нет, вплоть до того, что стены нет. Приехали девять «скорых» на место, вытащили одного человека на каталках, но через пару минут его закрыли черным пакетом. Как мы поняли, это погибший. И только что, прям у меня на глазах подъезжает кран, на котором можно поднять спасателя, чтобы он помог вылезти через окно. Я так понимаю, в какие-то квартиры просто не могут попасть», — сказала она.