Блогеры обманули жителей Казани почти на 20 млн рублей, предлагая дешевые путевки в Дубай

В Казани супруги-блогеры Илюса и Раушан Миннегалеевы обманули почти 700 жителей города и соседних регионов, предлагая им недельные туры в Дубай по экономтарифу за 35 тыс. рублей, а после — отменяя их из-за внезапно возникших проблем. Об этом сообщает «Реальное время».

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По данным издания, общая сумма ущерба составляет более 19 млн рублей. Адвокат Руслан Нагиев отметил, что число пострадавших ежедневно растет, они обращаются в правоохранительные органы. По его мнению, действия супругов могут попасть на статью 159 УК «Мошенничество».

«Здесь каждый индивидуально обращается в правоохранительные органы с заявлением и рассказом непосредственно своей истории. Каждый случай индивидуальный. Органы должны принять эти заявления, провести процессуальную проверку. В случае если они усматривают признаки преступления, возбудить уголовное дело. Потом все эти дела объединить в одно производство, — отметил адвокат.

Он отметил, что процесс возврата денег обманутым клиентам может осложняться тем, что блогеры не смогут вернуть такую большую сумму денег.

«Эти блогеры живут на широкую ногу, и, наверное, они все это тратят. Судя по всему, не ограничивают себя в своих затратах», — отметил Нагиев.