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Mk.ru: в Москве подростка укололи шприцем в школе

Школьник из Москвы обратился в больницу после того, как его укололи шприцем на перемене. Об этом сообщает mk.ru.

Ребенка укололи шприцем в московской школе
© Газета.Ru

Инцидент произошел в образовательном учреждении по улице Главмосстроя в Москве. 11-летний мальчик обратился за медицинской помощью. Он рассказал, что стоял после занятий на территории школы и общался с друзьями, когда неожиданно почувствовал укол в ягодицу.

Выяснилось, что мальчика кто-то уколол шприцем, его содержимое пока не установлено.

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