Ребенка укололи шприцем в московской школе

Школьник из Москвы обратился в больницу после того, как его укололи шприцем на перемене. Об этом сообщает mk.ru.

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Инцидент произошел в образовательном учреждении по улице Главмосстроя в Москве. 11-летний мальчик обратился за медицинской помощью. Он рассказал, что стоял после занятий на территории школы и общался с друзьями, когда неожиданно почувствовал укол в ягодицу.